Genova, alle 14:20 non sono ancora noti i risultati dell’affluenza alle urne alle 12. Bucci e dello Strologo hanno votato

Solo 18 comuni su 20 hanno comunicato l’affluenza per le comunali in Liguria. In Liguria affluenza in calo rispetto alle precedenti consultazioni comunali, ma manca il dato del capoluogo di Regione

Dati dal sito Eligendo del ministero dell’Interno

Stamattina Marco Bucci si è presentato ai seggi alle 7:00, prendendo tutti in contropiede (aveva annunciato il voto alle 7:30).

Dello Strologo è andato a votare qualche ora dopo e ha rifiutato le schede dei referendum. «Oplà. A volte cambiare è più semplice di quel che sembra» ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Bucci ha scritto: «Buona domenica genovesi! Oggi decidiamo tutti insieme la città del futuro. Andate a votare (c’è tempo fino alle 23) per essere protagonisti della Genova che verrà!».

Il derby dei like su Facebook è, al momento, vinto da Bucci con 1.028 tra like e cuoricini alle 14:30. Solo 599 apprezzamenti del post per Dello Strologo. I due post sono stati pubblicato contemporaneamente 2 ore fa.

La pagina di Marco Bucci per Genova ha 43.245 followers mentre quella di Ariel Dello Strologo 6.801.

In copertina: foto dalle pagine Facebook dei candidati

