Il pensionato 66enne, però, è stato raggiunto dalla Polizia

Il mezzo Amiu (un Porter Piaggio) lo ha rubato in via Cornigliano, non visto dagli addetti Amiu. Inseguito e fermato dagli agenti delle volanti, è scappato a piedi scippando un mazzo di fiori a un passante nel tentativo di farsi passare per un venditore. L’escamotage non ha funzionato. Il pensionato è accusato di furto aggravato.

In copertina: foto d’archicio

