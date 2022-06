Oggi alle 15 parte la grande parata del Pride

Appuntamento in via San Benedetto e arrivo in piazza De Ferrari. Il primo Pride dopo due anni di lockdown. Il “titolo”: «Siamo fuori!!!»

Dopo una settimana di Village ai Giardini Luzzati, dove Liguria Rainbow ha organizzato dibattiti, iniziative, moment di musica e silent disco, oggi il popolo rainbow scende in strada, colorato come sempre. E come sempre in piazza ci saranno tutti i genovesi che lottano contro le discriminazioni.

«Per le strade, con i carri in un corteo colorato, con la voglia di ballare insieme, di sentirci comunità.

Visibili. Fantastichə. Partigianə delle differenze – dicono a Liguria Rainbow -. Senza uniformi e senza divise, assieme a chi crede nella indivisibilità dei diritti, nella inclusione, nella accoglienza e nell’autodeterminazione sui corpi, sulla salute, sulla sessualità, sull’amore».

GenovaQuotidiana, come sempre seguirà in Pride con varie dirette, foto e racconto della giornata.

