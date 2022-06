Rioccupato il centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio

Rivendicazione del Tdn sui social. Ieri sera cena sociale e assemblea organizzativa, stasera concerto dalle 21 e djset fino all’Alba. Il centro sociale chiede l’assegnazione del luogo ad associazioni di area legalmente costituite in sostituzione del centro Amiu

Il centro sociale del Lagaccio era stato sgomberato dalla Polizia locale l’8 ottobre scorso. All’interno erano state trovate alcune piante di marijuana, sequestrate, e un tiro al bersaglio per freccette con le facce degli esponenti del centrodestra.

La data della rioccupazione non è stata scelta a caso: il blitz è partito ieri sera e, scattato il silenzio elettorale, l’Amministrazione uscente, col sindaco, molti assessori e presidente di Municipio ricandidati, nessuno può rispondere.

«Questa e la nostra campagna elettorale!!! – si legge sulla pagina del Tdn, in un post di ieri sera – Nell’ultimo giorno di campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Genova, noi attivisti del csoa Terra di Nessuno, siamo convinti di essere nel giusto, e rivendicando la rioccupazione di via Bartolomeo Bianco 4 al Lagaccio. Ci poniamo come interlocutori del qualsivoglia nuovo sindaco eletto a governare la città, per far in modo che questo spazio sia assegnato a una delle nostre associazioni già legalmente costituite. Il nostro quartiere e la città hanno bisogno di luoghi di socialità alternativa e critica, fuori dalle logiche di profitto dell’industria del divertimento che il sindaco uscente ci ha imposto nel quinquennio trascorso».

Della rioccupazione si sta occupando la Digos.

