È successo intorno alle 2:00 di stanotte quando le pattuglie del servizio notturno della Polizia locale sono dovute intervenire nella strada del quartiere di Marassi. Molte le vetture posteggiate danneggiate. Incidente anche in Albaro

[continua sotto]

Anche l’incidente in corso Italia è avvenuto intorno alle 2:00. Una persona è stata soccorsa in codice giallo dal 118 ed è stata trasportata al San Martino in codice giallo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...