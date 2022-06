Incidente auto-moto in via Casaregis, scooterista in codice rosso

È successo poco dopo le 15. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato con un trauma cranico al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, inizialmente in codice giallo, poi elevato a rosso

Un altro grave incidente nelle strade cittadine. È successo in via Casaregis, alla Foce. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale del distretto della Foce, Unità territoriale Medio Levante, quindi gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.

