La Regione premia i campioni della Pro Recco di pallanuoto

“È un grande onore premiare oggi la Pro Recco, orgoglio di tutta la Liguria: è la squadra di pallanuoto più famosa e più blasonata al mondo e il fatto che sia della nostra regione è certamente non solo motivo di vanto ma anche di conferma della vitalità di questo sport nel nostro territorio. È una squadra ormai talmente coerente nelle sue prestazioni che è diventata un grande classico: la Pro Recco sta allo sport come il pesto sta all’alimentazione, è una delle bandiere della Liguria e credo fosse giusto dare un riconoscimento a questi ragazzi che sono riusciti ad inanellare una serie di vittorie straordinarie, campioni d’Italia e campioni d’Europa”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della consegna della bandiera al presidente e alla squadra della Pro Recco Maurizio Felugo dopo la vittoria della LEN Champions League, il campionato e coppa nazionale.

Consegnato anche il cofanetto di prodotti tipici ‘Food Ambassador’ realizzato dall’Agenzia In Liguria per la promozione del territorio, con l’olio della Riviera Ligure, il basilico genovese e il vino dei produttori dell’Enoteca Ligure.

“È una gioia immensa vedere la Pro Recco fare triplette e vederla trionfare anche nella Champions dopo la Coppa Italia e lo Scudetto – dichiara l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro – ed è ancora più bello che la decima Coppa Campioni sia stata vinta alla presenza di Eraldo Pizzo, un nome da sempre legato alla Pro Recco ed una leggenda della pallanuoto. Ho avuto il piacere in questi due anni di mandato di essere invitata in più occasioni per celebrare i successi del passato e quelli attuali della squadra rechelina, ma non mi sarei mai aspettata di condividere la gioia di un triplo successo nazionale ed europeo. Grazie a questa società sportiva che rende tutti noi ancora più fieri e grazie ad una squadra che è davvero un simbolo di orgoglio sportivo ligure e nazionale”.

Il presidente della Regione e l’assessore allo Sport hanno assicurato il proprio impegno “cercando per quanto possibile di sostenere il Comune di Recco per crescere e ampliare la piscina di Punta Sant’Anna. Per tanti giovani, questi atleti sono un esempio di sacrificio, di gioco di squadra, di merito e competitività”.



“Siamo orgogliosi di portare la Liguria sul tetto d’Italia e d’Europa – spiega Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco – c’è il Dna della nostra terra nelle incredibili vittorie che permettono ad una città come Recco, con meno di diecimila abitanti, di battere metropoli come Barcellona, Budapest e Belgrado. È stata una stagione trionfale che vogliamo condividere con i bambini e le bambine della nostra regione che tra mille sacrifici continuano a giocare a pallanuoto”.

