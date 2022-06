La protesta di bar, ristoranti, negozi e supermercati: per 24 ore rifiuteranno i buoni pasto

Per tutta la giornata del 15 giugno i pubblici esercizi, i negozi e i punti della grande distribuzione aderenti a Confcommercio non accetteranno alcun pagamento con i ticket restaurant per protestare contro le commissioni arrivate al 20% da parte delle società emettitrici che scaricano su bar e ristoranti gli sconti fatti ad aziende e istituzioni tramite gare Consip per aggiudicarsi gli appalti

«Un blocco necessario per far arrivare alle Istituzioni l’appello, troppe volte ignorato, per una strutturale riforma di un sistema che, per via di commissioni al 20%, non è più economicamente sostenibile – dicono alla Fepag Fipe Confcommercio -. A questa iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino a supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata»

«Con questa giornata di sospensione del servizio vogliamo sensibilizzare i lavoratori e più in generale i consumatori sulle gravissime difficoltà che le nostre imprese vivono quotidianamente a causa delle elevate commissioni che dobbiamo pagare sui buoni pasto. – dichiara Alessandro Cavo, presidente Fepag Fipe Confcommercio Genova -. Parliamo di una vera e propria tassa occulta che supera anche il 20% del valore del buono».

«La nostra – conclude Cavo – è una protesta che ha l’obiettivo di salvaguardare la funzione del buono pasto perché se si va avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarli. Insomma, il buono pasto rischia di diventare davvero inutilizzabile. C’è bisogno di una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile anche per le nostre imprese che in fin dei conti sono quelle che danno il servizio ai lavoratori. Ma è altrettanto urgente far si che la prossima gara Consip da 1,2 miliardi di euro non venga aggiudicata con gli sconti delle precedenti perché saremo sempre noi a pagarli».

