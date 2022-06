Giotto a Music For Peace: proiezione del docufilm “Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”

Giovedì 9 giugno alle ore 21:00 presso Music For Peace – Che Festival (via Balleydier, 60) sarà proiettata l’opera di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli. Giordano sarà presentato da Gian Furfaro, presidente di Anpi Ansaldo Energia. L’ingresso è libero

Nuova proiezione genovese per il documentario sulla vita di Giordano Bruschi, “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi” che giovedì 9 giugno alle 21.00 sarà ospite di Music for Peace nell’ambito di Che Festival in via Balleydier 60 a Genova. Giordano sarà presentato da Gian Furfaro, presidente di Anpi Ansaldo Energia.

«Invito tutti gli amici che verranno a vedere il documentario a portare medicinali e generi alimentari non deperibili come richiedono gli organizzatori – dichiara Giordano Bruschi – Music for Peace è un luogo dove è ancora possibile fare solidarietà e sono molto contento di avere la possibilità di proiettare il documentario a Che Festival».

Il film in questi mesi è stato anche proiettato in diversi istituti scolastici, tra questi c’è anche il Gobetti di Sampierdarena, frequentato da Giordano durante le medie.

Il documentario è distribuito in italiano e inglese su Open DDB – Distribuzioni Dal Basso, piattaforma per il cinema indipendente.

Giordano, da qualche settimana, è impegnato nelle presentazioni del suo nuovo libro “Camminare nella storia” scritto insieme a Simone Passalacqua per Erga Edizioni, che racconta 40 protagonisti nella storia dell’Acquedotto Storico della Val Bisagno.

Il documentario vuole restituire, tramite il racconto diretto del protagonista (classe 1925), alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale.

Dalla partecipazione alla Resistenza come staffetta partigiana ai moti dei 30 giugno 1960, dalla battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio del 1950, allo sciopero dei quaranta giorni organizzato dai marittimi nel 1959, fino alla sua attività come politico e sindacalista genovese.

L’urgenza del lavoro nasce dalla necessità di raccogliere il racconto di uno degli ultimi testimoni di alcune fasi storiche tra le più significative di Genova nel Novecento e insignito lo scorso anno con il Grifo d’Oro – massima onorificenza assegnata alle personalità che hanno reso onore alla città di Genova.

L’intervista a Giordano/Giotto è stata realizzata all’interno dello stabilimento Ansaldo Energia di Genova mentre rievoca le tante battaglie per l’emancipazione dei lavoratori che lo hanno impegnato negli anni; fanno da contrappunto immagini del protagonista realizzate oggi nei suoi luoghi della memoria.

Completano il lavoro materiali dall’archivio personale di Giordano Bruschi e da fonti istituzionali come gli Archivi della Fondazione Ansaldo, della Camera del Lavoro Genova, della Cgil Nazionale Roma, di Anpi Genova e Liguria, Anpi Ansaldo Energia, Anpi Sestri Ponente, dell’Istituto Storico delle Resistenza della Liguria, dell’Istituto Gramsci di Roma, dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino, dell’Archivio storico della Camera dei Deputati, Archivio Storico Foto Omnia di Ugo Borsatti ora della Fondazione CR Trieste, dell’Archivio storico de Il Secolo XIX, Fratelli Frilli Editori e della Biblioteca Civica Berio di Genova.

Gli autori

Ugo Roffi, film maker e Ludovica Schiaroli, giornalista, sono già autori del documentario “Il Canto del Gallo” sulla vita di Don Andrea Gallo edito da Chiarelettere nel 2012; “Giovanni Burlando’s Vision” short-docu pluripremiato (Festival di Portland e Toronto) sulla vita del decano della corse motociclistiche in salita nel 2015; nel 2018 hanno realizzato “DigaVox – testimonianze dalla Diga di Begato” sull’emergenza abitativa a Genova, Il filmato ha riaperto il dibattito e rimesso in discussione le politiche abitative, a distanza di meno di due anni dall’uscita del docufilm l’amministrazione è intervenuta per risanare il quartiere; disponibile su Distribuzioni Dal Basso.

