Genova città per giovani? Lorenza Rosso lancia l’assessorato al Lavoro

Il suo compito sarà quello di incrociare domanda e offerta di lavoro

Questa mattina presso il point di coalizione Lorenza Rosso, assessore Politiche di sostegno alla famiglia candidata alle prossime amministrative nella Lista Vince Genova, ha presentato le prossime iniziative in tema giovani.

”I giovani sono una nostra responsabilità e sono al centro del rinnovamento di Genova – ha detto l’assessore Rosso – Nella prossima fase amministrativa verrà istituito un assessorato al lavoro per creare un rapporto efficace tra domanda e offerta, perché tutti gli investimenti, che arriveranno a Genova e che cambieranno la città da un punto di vista strategico e soprattutto produttivo, vedranno un aumento dei posti di lavoro e sarà necessario essere pronti per organizzare le competenze, le risorse umane matchando domanda e offerta”.

Per quanto concerne invece, il rapporto con le Istituzioni , accanto alla Consulta dei Giovani, si è deciso di nominare, attraverso la pubblicazione di un bando, un Sindaco dei Giovani, che lavorerà a stretto contatto con la Consulta, che sarà presente alle sedute di Consiglio, e di Giunta, e che potrà presentare prosposte, etc etc. Spiega Rosso: “La consulta dei giovani non aveva un riferimento vero che partecipasse alle riunioni, ai consigli comunali e alla giunta. Quindi si è deciso nell’istituzione del sindaco dei giovani con il ruolo di fare da trait d’union con la giunta, di presentare proposte, ascoltare e organizzare le richieste e le necessità dei coetanei, arrivando a una sintesi in documenti di giunta”.

Altre soluzioni rivolte ai giovani e prese in esame per i prossimi progetti sono legate agli spazi e alla movida. Chiarisce Rosso: “Servono maggiori spazi per i giovani in città, spazi che devono essere gestiti tenendo conto delle esigenze sia dei giovani che dei residenti, ad esempio a un certa ora della notte nel centro storico si potrebbe spostare la movida in altri luoghi, in accordo con le imprese del territorio che organizzano eventi e occasioni di divertimento sano, per garantire il diritto al riposo a chi vive nel centro storico e, contestualmente, ai giovani di potersi ritrovare, in sicurezza e con collegamenti efficienti. Si stanno individuando anche altre aree da dedicare ai giovani ma soprattutto stiamo cercando il sistema migliore che possa garantire la loro sicurezza anche in termini di trasporto”. Conclude la Rosso: “Altro tema per me importante è la solitudine, particolarmente sentito anche per i giovani. Sono sempre di più i ragazzi che si sono chiusi in se stessi ed è una nostra responsabilità aiutarli perché loro sono il nostro futuro. La lotta alla solitudine sarà una mia priorità, anche quella delle dipendenze creando dei percorsi per aiutare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza di loro stessi”.

