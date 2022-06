Botte alla compagna davanti ai tre figli piccoli, violento allontanato dalla casa familiare

I bimbi hanno 7 e 10 anni e appena 45 giorni. Il trentenne, al termine di una scenata di gelosia, ha assestato tre pugni al volto della donna. Lei ha chiesto aiuto e ha trovato la forza di denunciare

La ventisettenne ha chiamato il 112. Così nella casa di via del Campasso, a Sampierdarena, in piena notte è arrivata una volante. I poliziotti hanno trovato la compagna del trentenne violento con la faccia tumefatta e i bimbi in lacrime.

Il pm di turno Luca Monteverde, contattato dagli agenti, ha disposto l’allontanamento dalla casa coniugale. I bimbi hanno vissuto uno shock che non sarà facile da superare e chissà se è la prima volta che accadono episodi di questo genere. Lo accerteranno le indagini.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

