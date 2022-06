Insulti sessisti e fuoco amico per la consigliera Pd ricandidata in Municipio Media Valbisagno

Claudia Benassi, consigliera Dem nel ciclo amministrativo ormai agli sgoccioli e ricandidata sempre per il Municipio, sempre nella stessa lista, è il soggetto di una serie di scritte, alcune delle quali realizzate anche con uno stancil. Oltre alle scritte sessiste, ce n’è una che fa intravedere una possibile matrice “interna” della campagna denigratoria

«Claudia Benassi via dal Pd». È questa la scritta che fa pensare che anche gli insulti di altre scritte siano “fuoco amico”. Invece, la scritta sessista, che noi abbiamo deciso di coprire per non veicolare anche se condannandolo il messaggio, è la più classica e disgustosa delle ingiurie, mai usata per gli uomini, che possono essere definiti ladri, stupidi o in malafede, ma mai prostituti, anche quando l’esercizio della professione più antica del mondo nulla c’entra con l’argomento, che in questo caso è squisitamente elettorale e politico. Nemmeno di prostituzione ideologica si può accusare la consigliera, che, in un’epoca di “saltafossi” per arrembaggio al carro del vincitore, è rimasta nello stesso partito in cui si era candidata 5 anni fa.

Le scritte sono state realizzate sul sentiero dell’Acquedotto storico.

Il presidente uscente del Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio -, anche lui ricandidato, parla di «Un gesto vile, ingiurioso e sessista».

«Cara Claudia Benassi, non ti curar di lor, ma guarda e passa – prosegue D’Avolio -. La tua forza e determinazione sono insuperabili, così come la tua voglia di metterti in gioco per il territorio. Sono sicuro che nn hai bisogno di solidarietà per il gesto di uno stupido, sei già andata oltre… Vamos!!!».

Solidarietà alla consigliera-candidata arriva anche da donne e uomini del partito.

In copertina: Claudia Benassi con il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo e una delle scritte

