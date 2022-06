Ubriaca, va a sbattere con l’auto contro mezzi in sosta. Poi, nonostante sia in codice rosso, aggredisce i soccorritori e scatta il Tso

È successo in via Giulia De Vincenzi, a Molassana. La trentatreenne, in evidente stato di ubriachezza, ha rifiutato di effettuare il test dell’alcol, che sarà comunque effettuato con prelievo in ospedale. Durante il trasporto in codice rosso al San Martino, la donna ha dato in escandescenze in ambulanza, che è stata costretta a fermarsi in via Piacenza

L’incidente è avvenuto a mezzanotte e 40 minuti in via Giulia De Vincenzi, all’altezza di piazzetta Dan Gottardo, nel quartiere di Molassana. La conducente dell’auto che è andata a sbattere contro tre auto in sosta è stata soccorsa dal 118 con ambulanza e auto medica. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale del servizio territoriale notturno che ha immediatamente capito che la donna era in stato di agitazione per ebbrezza alcolica.

La trentatreenne, però, ha rifiutato di effettuare il pretest. C’è chi, infatti, è convinto che così potrà prendere tempo e smaltire la sbornia prima di eventuali successivi test, mentre, invece, scatta l’immediata denuncia proprio per il rifiuto di sottoporsi al controllo. Il test, se il conducente rimane ferito, viene comunque effettuato con analisi ematochimica in ospedale per stabilire l’esatta concentrazione di alcol nel sangue e determinare a quale delle tre fasce è la concentrazione stessa, per procedere a sanzione o ulteriore denuncia nei casi previsti, cioè in quelli in cui la presenza di alcol è più elevata.

Durante il trasporto in ospedale, l’ambulanza è stata costretta a fermarsi in via Piacenza perché la donna, nonostante le gravi ferite, dava nuovamente in escandescenze e aggrediva il personale sanitario, rallentando il suo stesso soccorso nonostante le gravi ferite. Sul posto, alla luce delle intemperanze della donna, è intervenuta anche una pattuglia del reparto Pronto intervento della “Locale” per il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) disposto dal personale dell’auto medica.

In via Giulia De Vincenzi, nel frattempo, è stata inviata la pattuglia degli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

