In A12 coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per veicolo in avaria

A causa di un incidente tra due auto si è creata in A10 una coda di 4 km tra il casello di Pra’ e quello di Genova Aeroporto, in direzione di Genova Ovest. Sul posto i soccorsi stradali per rimuovere i veicoli. Non risultano feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...