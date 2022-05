Sporcizia, frutta marcia e odore nauseabondo. Polizia locale e Asl chiudono negozio di alimentari alla Foce

Il negozio era anche infestato da moscerini. L’attività è stata immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni igienicosanitarie di legge

A segnalare ai colleghi del nucleo Commercio del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale dell’8º distretto dell’Unità territoriale Medio Levante. È scattato, dunque, il sopralluogo congiunto con il personale della Asl presso l’esercizio di vicinato di alimentari e ortofrutta di via Ruspoli 48 che è stato trovato in condizioni igieniche gravissime.

In particolare gli agenti e i tecnici Asl hanno trovato sporcizia ovunque, disordine, frutta marcescente e un proliferare di moscerini in grandissima quantità. Inoltre, il locale sottostante versava in condizioni ancora peggiori, con un forte odore nausabondo che usciva e invadeva il piano strada.

L’attività è stata sospesa immediatamente.

