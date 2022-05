Ex Ilva, firmata la proroga di due anni. Fiom: «Il governo prenda posizione forte sul futuro dell’azienda»

Accordo di proroga tra ArcelorMittal e Invitalia. Arcelor Mittal ancora al 60% per due anni. Confermati Lucia Morselli amministratore delegato e Franco Bernabè presidente

Per Morselli «Due anni danno molta stabilità, si può lavorare moltissimo. Io ricordo cos’era l’azienda due anni fa, adesso è una cosa completamente diversa. Adesso è un’azienda autonoma, in utile, in due anni si possono fare grandissime cose».

Nessuna sorpresa per Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil Genova: «La proroga del contratto di affitto per altri 2 anni era aspettata – dice -. Come Fiom ovviamente siamo preoccupati di fronte alla prospettiva di altri 2 anni analoghi a quelli appena passati, contraddistinti da assenza di manutenzione e di investimenti. Ci aspettiamo che il governo, che resta comunque al 39% dell’azionariato, prenda una posizione forte sulle prospettive e sulla gestione dell’azienda, così come si è impegnato a fare il Ministro Giorgetti nell’incontro tenuto a Genova venerdì scorso. Serve ribadire la strategicita dell’acciaio e, con esso, del sito genovese. La Fiom continuerà a lottare affinché il sito di Genova venga garantito e rilanciato».

