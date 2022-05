Lista Toti per Bucci: le proposte dei giovani e il manifesto GeNova

Comunicazione elettorale a cura del candidato





Stasera a Boccadasse l’aperitivo per raccogliere le proposte a cui hanno partecipato, insieme a Giovanni Toti, all’assessore Ilaria Cavo, al capogruppo in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza e alla consigliera Lilli Lauro, moltissimi ragazzi e 4 attivisti non candidati under 40 che hanno portato le proprie proposte insieme a quelle dei coetanei

Lavoro, formazione, movida: su questi temi alcune delle proposte raccolte stasera a Boccadasse nel corso dell’aperitivo della lista Toti per Bucci dedicato alla raccolta delle idee che i giovani under 40 hanno deciso di lanciare per la città del futuro.

Giacomo Canepa, studente di ingegneria e maestro di sci, ha ribadito l’importanza di avviare progetti che evitino l’emigrazione dei giovani cervelli in altre città o all’estero.

Bianca Viola, che ha aperto un piccola impresa in centro storico ha detto che i giovani devono prendersi le loro responsabilità e «Votare chi ha dimostrato di avere una visione» per il futuro.

Mario Fiasconaro, membro del direttivo di Confindustria Giovani, ha spiegato come serva una città molto più digitale di quello che è oggi e ha lanciato la proposta di incentivare una movida al Porto Antico.

Carlo Barile, imprenditore del settori eventi e comunicazione, ha parlato della necessitò di aprire uno Sportello di confronto con gli assessori per i giovani piccoli imprenditori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...