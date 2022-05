Due incidenti in A7 e A10: grave una donna. Code per lavori fino a 5 km in A26

26 Maggio 2022

26 Maggio 2022 Cronaca Rallentamenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la bonifica dopo lo scontro dei veicoli, ma anche per i cantieri su tutte le autostrade intorno alla città L’incidente più grave si è verificato attorno alle 10 in A7. Una donna di circa 40 anni ha subito le maggiori conseguenze fisiche di uno scontro tra due auto e un tir. È successo nel tratto tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione nord. Un altro incidente, questa volta con un ferito in codice giallo, si è verificato in A10. In entrambi i casi sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la Polstrada. La situazione sulle autostrade alle 14:20 A7 Coda tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per Ripristino incidente. A12: coda di 1 km tra Lavagna e Sestri Levante per lavori A26: coda di 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori; coda di 5 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori Condividi: E-mail

