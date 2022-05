Domenica visita guidata a Villa Duchessa di Galliera con i giovani Fai e Aps Sistema Paesaggio

La visita guidata permetterà di scoprire storia, particolarità e segreti del Giardino all’italiana, dello storico Teatro settecentesco e della suggestiva Valletta dantesca “del Leone”, da poco restaurata

Domenica 29 maggio, nel Parco Storico di Genova Voltri, si terrà una VISITA GUIDATA curata da APS Sistema Paesaggio e Amici di Villa Duchessa di Galliera in collaborazione con il gruppo FAI Giovani Genova.

Dopo la visita sarà possibile:

1) visitare la mostra fotografica “Dantea”, progetto di Maurizio Pili, ph. & editing, e Alessia Vallebona, model & art director, ispirato alla Divina Commedia. Le fotografie sono state realizzate prima dei recentissimi restauri, pertanto offrono l’occasione di comprendere l’entità del lavori svolti; 2) acquistare, nel Giardino all’italiana, piante e fiori coltivati dagli studenti dell’Istituto Agrario B. Marsano di Genova S.Ilario.

Contributo per la VISITA GUIDATA :

€ 15,00 intero

€ 10,00 ridotto (under 12 – over 65, Vigili del Fuoco, Insegnanti, Gruppo Alpini Voltri, APS Anima Mundi, Soci Touring, Soci AUSER, Forze dell’ordine e associazioni d’Arma, Pro loco Voltri, Associazione Voltrimusica, Abbonati Teatro della Tosse)

CONTRIBUTO SPECIALE di soli € 5,00 per gli iscritti FAI

Sarà possibile per tutti iscriversi in loco, quota promo per i giovani dai 18 ai 35 anni a € 15,00.

Orario Visita Guidata: ore 16.00 Durata: circa 2 ore

Botteghino aperto dalle 15.00 presso l’ingresso principale del Parco, dove sarà anche possibile iscriversi al FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Si consiglia di prenotarsi con messaggio Whatsapp al numero 327 923 5389 .

