Grave incidente in via Semini, un altro centauro in codice rosso

È successo poco dopo le 7:30 in via Semini, all’altezza del Ponte Barbieri. Scontro tra auto e moto. Trentottenne grave al San Martino

Sul posto sono intervenute, oltre ai soccorsi inviati dal 118 (ambulanza e auto medica) le pattuglie della polizia locale di distretti 2 e 5 dell’Unità territoriale Valpolcevera-Centro Ovest. In seguito, alla luce della gravità delle conseguenze dello scontro, è arrivata anche la squadra del nucleo Infortunistica del Reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

In copertina: foto d'archivio

