Striscione di Aspi in via XX per il “Giro”. I parenti delle vittime del “Morandi”: «Allibiti»

19 Maggio 2022

19 Maggio 2022 comune

Senza categoria I corridori passeranno sul ponte Genova San Giorgio, che ha sostituito quello crollato portando con sé 43 vite. i familiari dei deceduti avevano già fatto sapere di non apprezzare l’iniziativa «Noi non vogliamo fare polemica e non l’abbiamo mai fatta, cercando di essere pacati ma cari signori, francamente questo si poteva assolutamente evitare o no? – scrive il Comitato su Facebook -. Molti cittadini ci stanno scrivendo che sono allibiti e lo siamo anche noi». Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati