Sono intervenuti i vigili del fuoco. Limitati i danni, ma gli abitanti del Comune rischiano una serata a lume di candela

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Mele, in via Poggio, per l’incendio di un cavo elettrico in media tensione a 15.000 Volt.

Il cavo bruciato alimentava il paese che è così rimasto privo di fornitura di energia elettrica. Limitati i danni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...