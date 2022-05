La prima volta del Drago VF152 AW 139, sostituirà i vecchi modelli

Un anno di addestramento per i piloti, ma anche per tutti coloro che presteranno soccorso grazie al nuovo elicottero

Dopo un lungo e impegnativo percorso formativo che ha coinvolto piloti, tecnici di bordo, elisoccorritori, sommozzatori e personale sanitario 118, ieri, per la prima volta, è stato messo in linea volo operativo il nuovo Drago VF152 AW 139.

Il percorso prevede una graduale introduzione in ambiente operativo per arrivare alla sostituzione completa della linea AB412 EP, prevista per inizio dell’anno prossimo.

