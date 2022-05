Orientamenti, mobilità all’estero per studenti con Colours of vet

Interessante opportunità per i giovani neoqualificati/neodiplomati e per gli studenti maggiorenni che vogliano svolgere un tirocinio formativo all’estero: il progetto ERASMUS+ COLOURS of VET, di cui Regione Liguria è capofila.

Dal 18 maggio al 20 maggio resterà aperta la seconda finestra di candidature prevista dal bando. In particolare:

– per i qualificati e diplomati nell’anno scolastico 2021/2022 e per gli studenti che sosterranno gli esami finali di IeFP o l’esame di maturità alla fine di questo anno scolastico > disponibili 55 borse di mobilità della durata di 4 mesi con partenze dal 20 luglio 2022, di cui: 20 per il Belgio, 9 per la Francia, 16 per l’Irlanda e 10 per la Spagna

– per gli studenti maggiorenni frequentanti durante l’anno scolastico 2021/2022 > disponibili 27 borse di mobilità della durata di 1 mese con partenze dal 10 settembre 2022, di cui: 4 per il Belgio, 7 per la Francia, 8 per l’Irlanda e 8 per la Spagna;

– per gli adulti accompagnatori degli studenti con destinazione: Irlanda e Spagna.

Le modalità di partecipazione, il testo completo del bando e gli allegati necessari per la presentazione della domanda sono disponibili

sulla pagina dedicata del sito di Regione Liguria

Per maggiori informazioni o per organizzare incontri divulgativi e informativi presso il vostro Istituto potete contattare lo staff del progetto COLOURS of VET all’indirizzo erasmuscolours@regione.liguria.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...