Per fortuna l’autista è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. Disagi per la viabilità in A10 all’altezza di Pra’

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada a Pra’, direzione Genova, per un camion che trasportava compressori, ribaltato su un fianco. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo è l’area.

