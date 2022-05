Progetto “Superbarocco”, oggi visita sulle tracce di Gregorio e Lorenzo De Ferrari

Tra Palazzo Bianco, con la mostra su Gregorio e Palazzo Tobia Pallavicino sotto gli affreschi di Lorenzo nella Sala Dorata

Progetto “SuperBarocco”. Giovedì 12 MAGGIO vi aspettiamo per farvi scoprire due Protagonisti della grande pittura genovese tra Sei e Settecento in un doppio appuntamento imperdibile. La visita inizierà a Palazzo Bianco con la mostra su Gregorio De Ferrari, si potranno ammirare dipinti e disegni dell’artista. A seguire ci sposteremo a Palazzo Tobia Pallavicino dove, sotto la magnifica Galleria Dorata affrescata da Lorenzo De Ferrari, saranno presentati i suoi grandi disegni di progetto su carta legati a questa commissione: capolavori grafici a matita e a inchiostro, sospesi tra Barocco e Classicismo, alcuni dei quali restaurati per l’occasione con il contributo della Camera di Commercio e per la prima volta esposti al pubblico.

PALAZZO BIANCO E PALAZZO TOBIA PALLAVICINO ( Sede della Camera di Commercio)

Gregorio e Lorenzo De Ferrari: la grande decorazione barocca tra disegni e affreschi

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022

ORARI VISITE

15.30 (primo gruppo)

17.00 (secondo gruppo)

Appuntamento atrio di Palazzo Bianco (via Garibaldi 11)

INFO & PRENOTAZIONI: tel. 010 2759185

biglietteriabookshop@comune.genova.it

Ingresso ridotto Palazzo Bianco 7 euro

