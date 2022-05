Minaccia di morte la ex, i CC gli trovano in casa arma con matricola abrasa. Arrestato

Il cinquantenne aveva anche alcune cartucce per l’arma, una pistola Beretta

In serata, i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure, a seguito di una denuncia sporta da una 40enne, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di armi e minacce aggravate un uomo di 50 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

La vittima aveva subito nel corso del tempo reiterate minacce di morte da parte dell’ex convivente, situazione aggravatasi nell’ultimo periodo a seguito della fine della loro tormentata relazione sentimentale.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo rinvenendo una pistola Beretta, con matricola abrasa, ed alcune cartucce. Il 50enne veniva quindi immediatamente tratto in arresto.

