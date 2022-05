Torna il Pegli Freestyle Show con le evoluzioni del motocross rider Vanni Oddera e con tanti altri sport

Torna dopo tre anni di stop il Pegli Freestyle Show, con le evoluzioni del motocross rider Vanni Oddera e da quest’anno con tanti altri sport che daranno modo a tutti, anche ai ragazzi affetti da disabilità, di sperimentare diverse attività. La Regione patrocina la “duegiorni”

«Sono entusiasta del ritorno di questa manifestazione che, giunta alla sua terza edizione e dopo tre anni di stop torna ad entusiasmare ed appassionare, ma soprattutto torna a fare del bene a chi ne ha bisogno – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – una manifestazione che porta con se’ il binomio sport e solidarietà, dal momento che la manifestazione nasce proprio come valido supporto per i ragazzi disabili che diventano i veri protagonisti di questi giochi di velocità ed hanno modo di beneficiare di un vero e proprio aiuto terapeutico. Regione Liguria è sempre al fianco dello sport soprattutto quando fa del bene e pensa agli altri come in questo caso e siamo stati entusiasti, come amministrazione, di essere ente patrocinatore di questa bellissima iniziativa».

Tutto ruota intorno al concetto di “mototerapia” di Oddera, allargato poi anche alla mountain bike, al jet-sky di Manuel Reggiani così come alla barca a vela e al go-kart, tutte attività sportive che saranno praticate in un weekend carico di adrenalina, sorrisi e sano divertimento dove il comune denominatore sarà quello di mettere a disposizione di chi è meno fortunato la propria passione per far vivere momenti di spensieratezza a tutti, nessuno escluso.

«Dare la possibilità a giovani alle prese con disabilità di confrontarsi con attività sportive si inserisce in una logica che per quanto riguarda il mio assessorato significa sport inclusivo – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali di Regione Liguria, Alessandro Piana -. Un tema che stiamo portando avanti con più progettualità: da Sportability ai patti di sussidiarietà con il Terzo Settore. Proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato il patto sullo Sport Inclusivo che ha portato ad un impegno economico di quasi un milione di euro e punta a raggiungere in questo 2022 oltre 12mila persone. Sempre in questa direzione si muove lo stanziamento da 1,5 milioni di euro di quota regionale arrivata dal ministero per riqualificare strutture e infrastrutture per i disabili anche per attività sportive. Un evento come questo dunque è un ulteriore stimolo a muoverci in questa direzione».

Protagonista indiscusso di questa manifestazione è Vanni Oddera, pilota savonese che da ormai vent’anni gira il mondo facendo acrobazie sulla sua moto da cross e che ha deciso di mettere il suo talento a disposizione dei meno fortunati attraverso la mototerapia, attività dove bambini e disabili possono provare l’euforia di salire in sella col campione ed il suo seguito di grandi sportivi per trascorrere qualche ora di puro divertimento.

Parte integrante di questa manifestazione – che si terrà sabato 14 e domenica 15 maggio all’Arena degli Artisti e Parcheggio di Molo Archetti di Pegli – non saranno solo Vanni Oddera e gli sport adrenalinici, ma anche la musica con la famosa band dei Buio Pesto che terrà sabato dalle ore 21 un concerto gratuito.

Questo evento ha anche il pregio di pensare all’ambiente ed è per questo motivo che l’organizzazione, in collaborazione con AMIU, ha abbracciato la filosofia di riduzione della plastica eliminando i contenitori usa e getta in materiale plastico. I bicchieri riutilizzabili, che possono considerarsi un vero e proprio gadget, verranno forniti con cauzione (si raccomanda anche l’utilizzo di mezzi pubblici per arrivare a Pegli). L’Evento è raggiungibile tramite bus AMT (linea 1, n2 – fermate: Lungomare Di Pegli / molo archetti), Treno (stazione FS di Genova Pegli), mentre sarà possibile parcheggiare in via Cassanello, via Opisso, Traversa Ronchi Ponente e via al Porto Petroli; per le associazioni e le famiglie di portatori di disabilità sarà riservato un parcheggio nell’area dell’evento (Parcheggio Molo Archetti).

Foto dalla bacheca Fb di Vanni Oddera

Mi piace: Mi piace Caricamento...