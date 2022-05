Furti in appartamento, due denunce dei Carabinieri. Nei guai 20enne e 45enne

Stanotte tentato furto a Marassi: i militari dell’Arma hanno fermato il ladro mentre si arrampicava sulle impalcature. Inoltre hanno individuato e denunciato l’uomo che si era reso responsabile di un furto ad Albaro

In nottata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, un 20enne, gravato da pregiudizi di polizia. Il giovane, in via Cervignano, è stato notato mentre si arrampicava sui ponteggi edili di un palazzo. Alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato.

Inoltre, a seguito di indagini scaturite dalla denuncia di un genovese che aveva subito, all’interno della propria abitazione in zona Albaro, il furto di monili in oro e preziosi, i carabinieri hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria un 45enne con pregiudizi di polizia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...