Gara nazionale dell’IPSSA Bergese e Mostra mercato dei produttori liguri a Villa Bombrini

Eventi IPSSA Nino Bergese nella settimana dal 9 al 15 maggio: “Bergese food, environmental sustainability and medical welness week”

Nelle parole del professor Andrea Cresta, che ha curato con i colleghi la settimana non stop di eventi, la valorizzazione dei prodotti locali come l’olio ligure testimonia la scelta di sostenibilità intrapresa dall’IPSSA Bergese, divenuto Eco Schools del circuito FEE (Fondazione per l’educazione ambientale). Tutti gli eventi, sostenuti da USR Liguria, saranno realizzati col contributo di numerosi partner, che offriranno i premi, gli ingredienti per i contest e le attrezzature.

Andrea Cresta ha citato il primo appuntamento in agenda, ovvero il Forum sugli “Antichi prodotti del Genovesato” lunedì 9 maggio a Villa Sauli Podestà a Pra’; lo scopo del tavolo è quello di appassionare i ragazzi e costruire una rete di aziende agricole della città metropolitana di Genova coinvolgendo gli Alberghieri più altri Istituti superiori di diverso indirizzo ed i ristoratori.

La dirigente scolastica Cinzia Baldacci ha poi illustrato i percorsi scolastici dell’istituto professionale statale per i servizi enogastronomici e l’ospitalità alberghiera Nino Bergese e ha lanciato i due contest che animeranno la settimana.

Il primo concorso, “Liscio come l’olio”, è una gara nazionale con 11 Istituti sfidanti volta alla valorizzazione degli oli extra vergine di oliva in ambito gastronomico e come elementi fondamentali della dieta mediterranea. Il concorso è riservato alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti alberghieri statali di tutta Italia.

Il secondo contest è invece dedicato all’arte del caffè espresso, in ricordo del docente Alessandro Bonacci; sarà suddiviso in due sessioni, la prima riservata a due allievi delle classi seconde per ogni Istituto Alberghiero ed Ente di formazione professionale della Regione Liguria, la seconda con le stesse modalità, ma riservata agli allievi dell’Istituto Nino Bergese.

Gli eventi proseguiranno con il Forum “Direzione futuro, sostenibilità e Istituti alberghieri”, giovedì 12 maggio presso la Sala delle grida con numerosi ospiti dell’Ateneo genovese, che spiegheranno cosa significa “sostenibile” dal punto di vista ambientale, alimentare ed economico.

Lo scenario cambierà poi il 13 maggio, quando a Villa Sauli Podestà si svolgerà l’atteso Congresso su “obesità e alimentazione”, in collaborazione con la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) ed il dipartimento di Endocrinologia dell’Ospedale San Martino.

La settimana si concluderà infine con la Mostra Mercato Agroalimentare “Il produttore agricolo custode del territorio genovese” a Villa Bombrini in Cornigliano, sabato 14 e domenica 15 maggio.

La mostra che è organizzata in collaborazione con Enoteca Regionale della Liguria e con il prezioso supporto dell’Assessorato al Commercio Artigianato, tutela e sviluppo Vallate, grandi eventi del Comune di Genova e Società per Cornigliano, ha lo scopo di promuovere i produttori agricoli e suoi trasformatori per salvaguardare l’agro-biodiversità delle specie autoctone e la cultura della sostenibilità ambientale e alimentare, valorizzando l’attività degli agricoltori.

Saranno presenti oltre 30 stand di produttori agricoli di produttori e trasformatori che avranno la possibilità di promuovere e vendere i loro prodotti, ma soprattutto raccontare il proprio territorio, le rispettive attività di produzione e gli aspetti culturali ad esse collegati grazie anche alla collaborazione con la condotta Genovese di Slow Food.

Grazie al sostegno di Regione Liguria saranno inoltre rappresentate le 3 DOP della Liguria con il Format “Assaggia la Liguria”.

Con alla partecipazione del Consorzio delle Proloco sarà possibile assaggiare le tipicità enogastronomiche liguri in un’area dedicata allo street food e degustare il cocktail creato per l’occasione dagli alunni dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese e dai Bartender di Genova Gourmet Bartender “Il Corniglianito”.

