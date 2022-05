Via Degola: colpito con un coccio di bottiglia, rischia di perdere l’occhio

È successo questa mattina intorno alle 6:30 nel quartiere di Sampierdarena. L’uomo è stato soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino

Non sarebbe in pericolo di vita ma le lesioni all’occhio sono molto gravi, tanto da far temere che potrebbe perdere la vista.

Torna di bruciante attualità il “post notti brave” nel quartiere dove ci sono alcuni locali e circoli aperti fino al mattino. Sono frequenti gli episodi di cronaca alla chiusura. Un problema a cui pare non si riesca a mettere rimedio.

Sul posto, stamattina, sono arrivate le volanti di Polizia.

