Già diffidato, va a urlare sotto casa della ex. Passano i carabinieri e lo arrestano

È successo in via Barrili. Il 49enne non ha rispettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa

Questa notte un equipaggio del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Genova, ha tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa un 49 enne, con pregiudizi di polizia. La pattuglia, mentre transitava in via Barrili, notava l’uomo urlare e inveire di fronte al palazzo nel quale vive l’ex convivente, una 57enne. L’arrestato ha violato le prescrizioni che impongono il rispetto di una distanza minima di 300 metri dai luoghi frequentati dalla donna.

