Anziano disperso nei boschi a Sant’Eusebio. Ricerche con l’unità cinofila

L’uomo è uscito da casa avvisando che sarebbe andato a cercare funghi, ma non è tornato. Da stamattina lo cercano volontari e vigili del fuoco

A dare l’allarme è stata la famiglia dopo che l’anziano non è tornato a casa e non ha più dato notizie di sé. Le ricerche proseguono ora col cane molecolare. Si tratta di cani, di particolari razze, che hanno un olfatto particolarmente sviluppato, molto più sensibile di un qualsiasi altro cane, e che per questo motivo sono in grado di percepire anche le più piccole particelle olfattive, le molecole appunto. È stato specializzato e addestrato per fare parte di quelle unità cinofile che si occupano di casi di ricerca.

Da stamattina, alla ricerca si sono messi, oltre ai Vigili del fuoco, anche gli uomini del Soccorso alpino. Sul posto ci sono anche i Carabinieri oltre che ai soccorsi sanitari inviati dal 118.

In copertina: foto d’archivio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...