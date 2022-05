Nono anniversario del crollo della Torre Piloti, domani messa in suffragio. Una corona al Porto Antico

A Molo Giano un momento di raccoglimento riservato ai familiari delle vittime

Domani, 7 maggio, ricorrerà il 9º anniversario della tragedia della Torre Piloti che tanto profondamente ha colpito il porto, nei suoi servizi più vitali, nonché l’intera Città di Genova.

La Direzione Marittima della Liguria “Nel comune intento di mantenere sempre vivo il ricordo delle nove vittime», comunica che sabato 7 maggio alle ore 19.00 si celebrerà la Santa Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa San Marco del Molo (sita in via del Molo, 18) al termine della quale le autorità, i familiari e tutti gli intervenuti raggiungeranno a piedi la Stele ad perpetuam rei memoriam per la posa di una corona, nell’area adiacente alla banchina motovedette delle Guardia costiera in Porto Antico.

Alle 22.59, infine, il suono delle sirene delle navi presenti nel porto di Genova ricorderà, ancora una volta, il momento del tragico crollo. L’accesso in porto e al Molo Giano sarà riservato esclusivamente ai familiari delle vittime per un momento di raccoglimento privato.

