Sono accusati di ricettazione. La refurtiva è stata sequestrata e in parte già riconsegnata

I carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Genova – Centro hanno deferito in stato di libertà per ricettazione, un 35enne e un 30enne, entrambi con pregiudizi di polizia. I due, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 10 telefoni cellulari che, dagli accertamenti esperiti, sono risultati essere oggetti di furto. Refurtiva sequestrata e in parte già riconsegnata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...