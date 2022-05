Genova Antifascista, scritta sull’hotel Rex dove è prevista la presentazione del libro su Ugo Venturini

Per le 18:30 di sabato è prevista la presentazione del libro in ricordo del militante missino ucciso con il lancio di una bottiglia piena di sabbia a un congresso di Almirante a Genova nel 1970. L’organizzazione di ultrasinistra ha annunciato battaglia. Plinio (Casapound): «Servono sanzioni e bisogna metterla in condizione di non contrastare con la violenza la manifestazione di domani»

«GenovaAntifa ha nottetempo lordato anche la facciata dell’Hotel Rex di Albaro ove domani alle ore 18.30 CasaPound presenterà un libro in ricordo di Ugo Venturini – dice Gianni Plinio di Casapound -. Dopo aver lordato la targa commemorativa, la saracinesca della sede di Casapound in via Montevideo e fatto scritte minacciose circa la manifestazione di domani un po’ dappertutto, ora GenovaAntifa deturpa impunemente anche la proprietà privata. Non basta più accanirsi contro gli avversari politici, ora si va oltre. Visto che firmano le loro vigliaccate andrebbero identificati e sanzionati e messi in condizione di non contrastare con la violenza la manifestazione di domani».

