A Porta Siberia aprirà la Casa degli Angeli, un museo di opere di arte contemporanea ispirate da papa Wojtyla

«Circa 20 anni fa Papa Giovanni Paolo II , in visita in Argentina nella città di Salta, approvò il progetto di realizzare una chiesa dedicata agli Angeli interamente decorata con ceramiche di artisti contemporanei raffiguranti Angeli – spiega l’assessore alla Cultura Barbara Grosso -. Dal prossimo 18 maggio a Porta Siberia, al Porto Antico, nascerà la “Casa degli Angeli” dove verranno esposti gli originali di questi artisti provenienti da ogni parte del mondo».

Il progetto nasce da un’idea di Caterina Gualco, signora dell’arte contemporanea genovese, ed è destinata a diventare, oltre che un punto di interesse, per gli appassionati, anche un luogo di forte interesse per i turisti. Il tema degli angeli è, infatti, uno di quelli più amati e ricorrenti.

Verrà, così, recuperata alle visite Porta Siberia (nome appioppatole piuttosto di recente, in realtà si chiama “Porta del Molo”)

La Porta del Molo (comunemente ed erroneamente nota come Porta Siberia) fu una delle porte di ingresso alla città di Genova, parte della cerchia muraria del Cinquecento. Progettata da Galeazzo Alessi e realizzata da Antonio Roderio da Carona fra il 1551 ed il 1553. Il nome storico documentato è Porta del Molo mentre il nome comunemente usato oggi di Porta Siberia viene mutuato invece da una porta adiacente, realizzata in tempi più recenti, che nel XX secolo ha dato il nome all’intero complesso.

Nel complesso dei lavori per la riorganizzazione del Porto Antico ad opera di Renzo Piano, la porta è stata restaurata e dal 2001 al 2019 ha ospitato il Museo Emanuele Luzzati. Nei mesi scorsi si era vociferato di un affitto a un’azienda del panorama sanitario privato. Questa notizia sgombera il campo da ogni dubbio.

