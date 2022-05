La ferita è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza, in codice di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri

È successo questo pomeriggio. La strada era affollata e molte persone si sono fermate a soccorrere la ferita.

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale. La donna è caduta in un tratto di strada per metà scarificata, ma non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto per il fondo stradale sconnesso.

