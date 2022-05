Presentata la Lista Toti per Bucci. Nessun capolista e candidati in ordine alfabetico

Ci sono l’assessore uscente Maresca, il consigliere delegato Baroni, la consigliera comunale Marta Brusoni che viene da Vince Genova e il consigliere Simone Ferrero, partito anche lui da Vince Genova, poi transitato nella Lega. Molti i consiglieri di municipio che tentano di imboccare la strada della sala rossa, ma non mancano i nomi nuovi, come quelli del giovane imprenditore Daniele Pallavicini, e di Romina di Blasi, che viene dall’associazionismo

I 40 candidati al consiglio comunale di Genova e ai 9 Municipi sono stati presentati questa sera al point di via Porta degli Archi alla presenza di Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci

«Andare avanti, anzi #AvantiInsieme! sotto ogni punto di vista. È la filosofia che ha ispirato la composizione della Lista Toti per Bucci – si legge nella nota della lista -. Avanti insieme su questa esperienza di buon governo della città, ovviamente. Ma avanti insieme anche nel senso di crescita. Personale e di Genova.Nella lista, accanto alla conferma di chi ha già ben operato in Comune come consigliere o assessore, c’è una forte componente di candidati che vengono dall’esperienza dei Municipi. Per garantire ai cittadini la competenza di una classe dirigente formata attraverso la conoscenza acquisita, e ai candidati una selezione fatta sulla base della meritocrazia e non sull’improvvisazione. Conoscenza ed esperienza di rappresentare le esigenze della comunità, che non necessariamente passano dalla politica. Non ancora, almeno. Perché nella Lista Toti per Bucci sono in buon numero anche coloro che sono già stati chiamati a ruoli di rappresentanza nel loro lavoro o nell’associazionismo, nella vita di tutti i giorni e che sono pronti a fare altrettanto in Comune».

E oltre all’entusiasmo c’è una cosa che accomuna i 40 candidati (19 donne e 21 uomini) della squadra arancione. Tutti vengono dal mondo del lavoro, hanno fatto esperienze concrete. Nessuno vive, o pensa di entrare in Sala Rossa per vivere di politica.

È stato lo stesso Giovanni Toti a tracciare la rotta per Palazzo Tursi: «Lista bagnata, lista fortunata – ha esordito per esorcizzare i capricci del meteo -. È importante oggi perché diamo il via ufficialmente a questa campagna. Molti di noi hanno affiancato già Marco in questa avventura Bucci. Oggi sembra quasi scontato leggere sondaggi che danno grande vantaggio a Bucci, sei sette anni questo non era fa neppure immaginabile. Vuol dire che con il buon governo della Regione e con l’ottima amministrazione di Marco, molti hanno capito che era necessario cambiare. Ma oggi siamo qui per dire che possiamo fare anche meglio. Siamo soprattutto una squadra, e la voglia di candidarsi di tanti significa che c’è convinzione che la politica possa tornare a essere qualcosa di frequentabile per i cittadini. Un processo cui Marco Bucci ha dato il calcio d’inizio ponendosi come civil servant e dimostrando quanto sia stato in grado di fare. Deve essere una campagna elettorale in cui attorno a Marco Bucci si percepirà una grande solarità, la voglia di sorridere, di sorgere come l’arancione del sole nascente».

A sottolineare la compattezza della coalizione e il feeling tra Giovanni Toti e Marco Bucci, che ha permesso di rendere Genova meravigliosa, anche la partecipazione e l’intervento del sindaco: «La nostra coalizione è formata da tanti movimenti, partiti, liste civiche che portano tutte un loro fondamentale contributo. La lista Toti ha valori fondamentali che arricchiscono la nostra compagine, una squadra di persone che da anni incontro in ogni zona in cui passo, appassionate e determinate nel contribuire alla crescita della nostra città. A loro, come a tutti i candidati che corrono nella nostra coalizione, chiedo in queste settimane di battere il territorio palmo a palmo raccontando della nostra visione di città, spiegando cosa abbiamo fatto e quello che faremo per Genova. Dobbiamo vincere e dobbiamo farlo al primo turno per poter continuare il nostro lavoro. Vogliamo che la nostra Genova sia capitale del Mediterraneo e nei prossimi cinque anni concretizzeremo definitivamente questo obiettivo».

Ecco i 40 candidati della Lista Toti per Bucci in Comune

MARIO BARONI

Libero professionista, consigliere comunale delegato alle politiche sociali. Mi rimetto al servizio di Genova, di tutti i nostri cittadini e in particolare delle persone più fragili e in difficoltà. Nessuno deve rimanere indietro!

GIANNI BAZZURRO

Ho 56 anni, sono commercialista e revisore contabile nonché contitolare di una concessione demaniale. Sposato da 23 anni, papà di una quasi diciassettenne, vivo e lavoro a Genova. Condividerò proposte ed iniziative turistiche, ambientali, fiscali ludici-sportive da presentare in consiglio comunale per creare occupazione e migliorare la qualità della vita nella nostra città!

GIUSEPPINA BOSCO

Consigliere nel Municipio 2 Centro ovest per 4 mandati. Sono impegnata nell’associazionismo e volontariato, relatrice di corsi di formazione presso Circolo Acli S.Ambrogio Cornigliano e Docente Unitre. Voglio rimettere l’esperienza maturata in questi anni al servizio di Genova e dei genovesi.

MARTA BRUSONI

Consigliere Comunale uscente e già Capogruppo della lista civica “Vince Genova”. Mamma di Marcello e Costantino, ho un’esperienza ventennale come agente commerciale nel settore navale e industriale. Sono pronta a rimettermi al servizio di Genova per proseguire il mio impegno al fianco dei cittadini, in particolare per la tutela delle fasce deboli.

CRISTINA CALASCIBETTA

Ho 33 anni, un cuore di origini siciliane trapiantato a Genova, città dove sono nata e della quale sono profondamente innamorata.

Dopo gli studi ho subito iniziato a lavorare e ho scelto di mettermi al servizio della mia città come consigliera nel Municipio V Valpolcevera dal 2017 e nel Coordinamento Regionale di Anci Giovani.

Trasparenza, genuinità, caparbietà e concretezza sono i miei tratti distintivi e sono pronta a continuare a lavorare per Genova e per i genovesi.

FRANCESCA CALERI

Mi occupo da sempre dell’azienda di famiglia Caleri1898, particolarmente legata al territorio ligure.

Lavoro, lavoro, lavoro… e nel tempo libero adoro il golf e i miei cani.

DANIELA CALABRO’

Ho 43 anni. Mi sono costruita presto una famiglia e ho sempre lavorato come assistente di direzione in studi professionali. Attualmente lavoro per una delle principali emittenti televisive locali da più di tre anni. Ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze per dare un contributo attivo alla mia città e ai cittadini con la speranza di rendere Genova un modello da cui ispirarsi.

PAOLO CAMPI

Sono un architetto e vivo a Genova con mia moglie Umberta, i miei figli Martino, Angelica e Camillo. Sono pronto a impegnarmi per la città con le competenze di anni di professione e con il cuore di un cittadino appassionato. Provengo da una famiglia che ha sempre lavorato a Genova e per Genova e sono pronto a partecipare al rilancio della città

FEDERICA CAVALLERI

Lealtà, correttezza, trasparenza, rispetto delle istituzioni e dei cittadini, impegno e passione: questi sono stati gli aspetti che hanno caratterizzato il mio percorso politico/amministrativo da assessore municipale. Pronta a rimettermi al servizio di Genova e dei genovesi!

GIOVANNA COCCO

56 anni, molte esperienze lavorative a contatto con il pubblico e sogno di fare qualcosa di concreto per Genova e il Municipio Levante.

ALESSIO D’ANTONA

Lavoro in ambito sanitario e quotidianamente mi trovo innanzi a fragilità e problematiche umane. Credo fermamente in una visione oggettiva e propositiva che cerchi, realisticamente, di sviluppare un cambiamento davvero realizzabile per continuare a migliorare Genova. Proprio per questo motivo ho scelto di mettermi in gioco per la mia città

PIETRO DE VIRGILIO

72 anni, sono sposato e ho una una figlia. Attualmente sono presidente del comitato provinciale dell’Inps di Genova. Ho lavorato per tantissimi anni in Comune e per 30 anni sono stato dirigente sindacale nella funzione pubblica e nelle aziende partecipate.

ROMINA DI BLASI

40 anni, laureata in Giurisprudenza, moglie e madre di due splendide figlie e amministratrice di una start up. In questi anni, come membro del consiglio della Lilt e di altre associazioni, mi sono interessata molto all’associazionismo nel campo socio sanitario. Ritengo centrale il ruolo delle Associazioni presenti sul territorio, la loro missione contribuisce allo sviluppo e alla coesione sociale.

ROCCO DI COSMO

Dottore Fisioterapista. Ho sempre desiderato partecipare attivamente alla vita politica fin da ragazzo. Da quando fui eletto rappresentante di facoltà in economia e commercio, da matricola, mi sono reso conto di avere la propensione/vocazione per migliorare i servizi della mia comunità. Sono pronto a mettermi a disposizione della mia città, “Genova meravigliosa”.

SIMONE FERRERO

Sono Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Genova, lavoro all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e sono il referente di ALISA per la Ginecologia. Sono Consigliere della Città Metropolitana di Genova con deleghe ad Ambiente, Parchi e aree protette e Piani di bacino, Personale, Politiche energetiche, Sistemi informativi, Semplificazione e digitalizzazione. Pronto a rimettermi con le mie competenze al servizio della città.

NICHOLAS GANDOLFO (detto NICOLAS)

Trent’anni, mi sono laureato in Scienze Politiche e dell’amministrazione per poi perfezionarmi nella Progettazione Europea. Dopo 5 anni come Consigliere del Municipio IX Levante e Capogruppo del Presidente Giovanni Toti, sono pronto a rimettere le mie competenze ed esperienze a disposizione della mia città e dei cittadini per affrontare Insieme a tutti voi, Passo dopo Passo, le sfide future che Genova dovrà sostenere e le occasioni che dovrà saper cogliere.

ANTONIETTA GUGLIELMUCCI

Dottore di ricerca in economia e finanza dell’UE, funzionario universitario da un trentennio, madre di due ragazzi di 26 e 20 anni. Mi candido affinché le enormi potenzialità della nostra città trovino la giusta espressione e si concretizzino in un processo di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

TERESA LAPOLLA

Già Consigliere al Municipio 6 Medio Ponente. L’amore per la mia città e l’esperienza fatta in questi anni mi hanno spinta a ricandidarmi, con spirito di servizio e per continuare nel progetto di una Genova sempre più competitiva e che guarda al Futuro, con voi!

TIZIANA LAZZARI

Medico chirurgo, mamma di Federico e Alessandro. Negli anni ho cercato di dare il mio contributo impegnandomi a promuovere e sostenere progetti per il sociale, per la cultura e per il territorio. La mia missione: prendermi cura di Genova e dei miei concittadini!

UMBERTO LO GRASSO

Classe 1962, sono sposato con Patrizia e ho due figli, Martina e Calogero. 41 di lavoro nella Grande distribuzione, diplomato in ragioneria. Sono stato per 2 cicli amministrativi Consigliere Comunale di Genova con il ruolo di capogruppo. Sono Consigliere uscente del V Municipio Valpolcevera e sono pronto a rimettere la mia esperienza al servizio della nostra città

ROBERTO LODATO

Imprenditore dall’1983. Sento la necessità di rivitalizzare e rinnovare la nostra città, partendo dalla valorizzazione del tessuto commerciale, tramite l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione dei giovani che sono artefici del presente e speranza del nostro futuro.

ROBERTA MANCINI

Lavoro in ambito sanitario e quotidianamente mi trovo innanzi a fragilità e problematiche umane. Credo fermamente in una visione oggettiva e propositiva che cerchi, realisticamente, di sviluppare un cambiamento davvero realizzabile per continuare a migliorare Genova. Proprio per questo motivo ho scelto di mettermi in gioco per la mia città

FRANCESCO MARESCA

39 anni, sono assessore al porto e logistica del Comune di Genova. Vengo dal mondo delle libere professioni in materia giuridica. Mi sono messo al servizio di questa città 5 anni fa, contribuendo alla realizzazione di tanti progetti, tra cui il Waterfront di levante, e portando 3mila posti di lavoro nel settore marittimo. E voglio continuare il mio lavoro insieme a voi!

STEFANO MARLETTA

Esercito a Genova la professione di avvocato da 29 anni, sono padre di 4 figli meravigliosi, insegno diritto ed economia. Amo lo sport, ho fatto canottaggio e sci alpino, di cui sono maestro e allenatore. Voglio mettermi al servizio della mia città per sostenere chi è rimasto indietro, i giovani nelle loro fragilità, attraverso l’educazione e lo sport, per costruire opportunità di lavoro.

SOFIA MELELLA

Una donna lavoratrice, mamma di tre bambini. Per 9 anni della mia vita ho vissuto in varie città italiane ed europee con la mia famiglia e la nostra gatta FiFi. Sono una persona sensibile e motivata ad agire concretamente per il meglio di questa città, con un’attenzione particolare ai giovani e alle generazioni future.

ALBERTO MERCURI

47 anni, lavoro in Fincantieri come capo prodotto a bordo. Sono abituato a confrontarmi ogni giorno con tante persone per raggiungere un unico obbiettivo e mi candido perché ho scelto di mettere la mia determinazione al servizio della città, dove tanto è stato fatto e tanto è ancora da fare.

PAOLA NICORA

Lavoro da oltre 25 anni in Confindustria Genova nell’ambito dell’Area delle Relazioni Industriali. La mia esperienza politica si è consolidata nei due mandati amministrativi dal 2007 al 2017, prima come consigliere e poi come assessore nel Municipio 4. Vivo da sempre con la mia famiglia in Val Bisagno e voglio lavorare per una città proiettata in avanti, che guarda allo sviluppo delle infrastrutture, dell’industria, del porto e del turismo e che mette sempre al centro il lavoro e la sicurezza.

MAURO PAGANO

Sono un medico chirurgo ospedaliero, sposato con Daniela, padre di Beatrice e Rebecca, nonno di Giorgio. Per più di trent’anni otorinolaringoiatra all’Ospedale Galliera, oggi chirurgo dell’orecchio e del naso all’ospedale Micone di Sestri Ponente. Cantante lirico e regista d’opera da molti anni. Ariete come segno zodiacale e nel perseguire i miei obiettivi, sono pronto a mettermi al servizio della mia città, con creatività, passione e simpatia.

DANIELE PALLAVICINI

Genovese leva ’87, imprenditore nel socio-sanitario e dal 2018 presidente dei Giovani Confcommercio. Ho partecipato allo sviluppo di molti progetti per la tutela e la valorizzazione del piccolo commercio e delle PMI, la riqualificazione urbana, la movida sana, il turismo, l’attenzione al mondo delle start-up e dei giovani. Imprenditoria e volontariato per me camminano insieme.

CATERINA PATROCINIO

Mamma di Niccolò, 19 anni. Architetto jr di professione. Ex Assessore Municipio Centro Ovest e coordinatrice dei tre municipi coinvolti nell’emergenza ponte Morandi. Mi candido per portare avanti il lavoro fatto sul territorio in termini di ascolto, rigenerazione urbana, vivibilità dei territori e partecipazione attiva dei cittadini attraverso la condivisione delle scelte di cambiamento della città.

IRENE PAVIGLIANITI

Nata a Genova, operatrice scolastica

LORENZO PELLERANO

39 anni, avvocato marittimista. Dal 2007 sono stato Consigliere nel Municipio Centro-Est e dal 2010 al 2015 consigliere regionale. Negli ultimi anni sono stato tra gli organizzatori della scuola di formazione politica Poliedri e nel 2021 ho partecipato alla prima edizione della Scuola di Limes – Rivista Italiana di geopolitica. Genova ha davanti grandi sfide ed opportunità, dobbiamo coglierle insieme!

SERENA POMILIA (DETTA SERENA)

Madre di quattro figli. Ho scelto di mettermi al servizio di Genova per sensibilizzare le istituzioni nei confronti delle famiglie numerose e non, soprattutto quelle più fragili che affrontano ogni giorno problematiche di vario tipo.

ERICA REPETTO

Da anni nelle tv locali quindi amo stare tra la gente. Vorrei abbattere il “muro” percepito da molti tra i cittadini e le istituzioni, diventando portavoce e punto di riferimento per i Genovesi. Tutti uniti in un’unica voce!

LUCA RINALDI

46 anni, sono sposato e ho 3 figli. Avvocato penalista patrocinante in Cassazione, dal 2012 sono consigliere del Municipio Medio Levante, dove mi sono occupato di cultura, manutenzioni, sicurezza stradale, polizia urbana. Per passione, insegno recitazione e regia in una scuola di teatro alla Foce.

FRANCESCA ROSSATO

Ho 19 anni e da sempre abito in Valpolcevera. Mi sono diplomata al Liceo Linguistico Giuseppe Mazzini e attualmente studio presso l’Università di Scienze della Comunicazione. Da sempre mi dedico a tutto ciò che faccio con passione, dallo studio allo sport e alle mie amicizie. Con questa candidatura ho deciso di intraprendere una nuova sfida e spero di poter contribuire a migliorare e innovare la mia Valpolcevera che negli ultimi anni ha avuto grandi difficoltà, ricordando di portare avanti i valori e tradizioni della vallata stessa.

ANDREA ROVELLI

Sono nato e cresciuto a Genova Cornigliano. Dopo la Laurea in Giurisprudenza ho cominciato da subito a lavorare nel centro città come agente di commercio, poi mi sono specializzato in ambito amministrativo. Oggi con i miei soci amministriamo 105 caseggiati nel comune di Genova. Mi metto al servizio di Genova con la Lista Toti al fianco del sindaco Bucci perché credo siano la scelta migliore per il nostro territorio e per noi cittadini.

ROBERTO SAVASTANO

Nato a Genova, dipendente Portuale dal 1995. Sono sposato e padre di quattro figli.

Sicurezza e decoro urbano saranno le mie priorità, temi che non smetterò mai di portare al centro dell’attenzione per migliorare Genova.

ROBERTA STEFANI

Direttore Tecnico settore Turistico. Mi metto a disposizione della città perché mi piacerebbe portare avanti un progetto legato al Turismo Sostenibile e Accessibile che sia di valore per il territorio e i suoi cittadini.

GIUSEPPE VIGNERA

Nato e vissuto sempre a Genova con mia moglie Annarella e i miei figli Nicolò e Antonio. Manager commerciale in varie aziende genovesi, liberale, d’ispirazione cattolica, coordinatore provinciale del Partito Europeo Liberali, sogno una Genova ancora più Superba.

