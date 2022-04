Sinistra Italiana, ecco la lista per le prossime elezioni comunali. Sosterrà Dello Strologo

«Sinistra Italiana punta sulle donne, ecco perché la nostra lista è formata in larga maggioranza da donne, 21 su 40 candidati – dicono al partito – 40 nomi che rappresentano tutti i territori e le fasce sociali». Oggi a Genova. alla presentazione della lista, c’era il segretario nazionale Nicola Fratoianni

«La città che si vive bene è la città dove si lavora, dove non c’è differenza di genere, e dove la scuola è di qualità»: questa la linea del partito.

«La lotta alle diseguaglianze non è un obiettivo, è la nervatura del nostro programma – ha detto Ariel dello Strologo, candidato sindaco per il centrosinistra. Nella visione di città che abbiamo come coalizione progressista non c’è sviluppo economico senza inclusione sociale. Ringrazio Nicola Fratoianni, la cui presenza a Genova testimonia quanto Sinistra Italiana creda in questa avventura politica. Grazie, avanti tutti insieme!».

Ecco la lista

Tutte le liste dei partiti che vengono inviate alla mail genovaquotidiana@gmail.com vengono pubblicate

