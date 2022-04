Meteo Arpal: cielo coperto con piogge. Rovesci a levante. A ponente schiarite pomeridiane

Previsione per domenica 24 aprile 2022

La perturbazione insiste sulla nostra regione e mantiene in mattinata cielo coperto con piogge, anche a carattere di rovescio forte a Levante. Fenomeni in lento esaurimento da Ponente dove ci sarà spazio per qualche timida schiarita pomeridiana

Temperature: stazionarie o in aumento con la ricomparsa del sole. A Genova tra 14 e 15 gradi.

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Venti: burrasca da Sud nelle prime ore del mattino, in calo e rotazione da Est

Mare: Mareggiata di libeccio a Levante e sull’estremo Ponente, in scaduta la sera

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge, temporali, vento, mare.

Previsione per lunedì 25 aprile 2022

Deboli infiltrazioni atlantiche mantengono condizioni di instabilità. Prevediamo cielo nuvoloso, con addensamenti consistenti sul centro-Levante e disordinate schiarite in mattinata; possibili piogge sparse, soprattutto nell’entroterra

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Venti: tra deboli e moderati orientali

Mare: molto mosso o a tratti mosso a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...