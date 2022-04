Due auto ribaltate in Valpolcevera, Camion ribaltato in A10, autostrada chiusa. Interventi dei Vvf

Il camion si è rovesciato sull’elicoidale in fondo al Ponte San Giorgio. Uscita obbligatoria a Genova Aeroporto

Una delle auto si è ribaltata in un fosso in via Percile mentre la seconda in via Natale Gallino, entrambe a Pontedecimo. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco per recuperare i mezzi.

È ancora chiuso, in A10, il tratto tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento

