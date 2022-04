Deve scontare 4 anni per maltrattamenti ai familiari, lesioni e atti persecutori, arrestato dai CC

Tutti i reati sono stati commessi tra il 2019 e il 2020. Tra questi anche l’inosservanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla casa familiare

In serata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, al termine di apposite ricerche, rintracciavano e traevano in arresto, in esecuzione di ordine carcerazione emesso dal Tribunale di questo capoluogo, un 55 enne, gravato da pregiudizi di polizia

L’uomo deve scontare una pena detentiva di oltre 4 anni di reclusione, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa commessi in questo comune tra il 2019 e il 2020.

