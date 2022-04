Il sessantenne è stato fermato dalla Compagnia di Sampierdarena e denunciato per ricettazione

I carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 60 enne gravato da pregiudizi di polizia. Fermato per un controllo identificativo, a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di un blocchetto di assegni che dai successivi accertamenti risultava denunciato quale oggetto di furto nel 2013

