La strada ha ceduto, probabilmente a causa delle forti piogge della notte su una situazione già precaria. Frana a valle un pezzo della strada, insieme al guardrail

I Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area e capire se c’è il pericolo che la frana si allarghi facendo cadere a valle una più ampia porzione della strada. Sul posto anche la Polizia locale. La via è al momento chiusa per permettere l’intervento.

