Corso Europa a 30 km l’ora tra l’autostrada e Nervi? Non fino alla fine di Euroflora

Sui social, negli ultimi giorni, si moltiplicano le critiche per l’abbassamento del limite di velocità da 50 a 30 km l’ora in quel tratto. Abbiamo chiesto informazioni e ci hanno assicurato che fino alla fine della floralie nei parchi nessuno sarà sanzionato se guiderà tra i 30 e i 50 km l’ora

La novità riguarda il prossimo contingente futuro, cioè dal giorno dopo la floralie, quando scatteranno le sanzioni previste dai cartelli. Che sono stati installati e non coperti come si sarebbe dovuto (ci hanno assicurato che ora sarà fatto). I motivi dell’abbassamento del limite di velocità stanno nei molti incidenti anche gravi che sono avvenuti nel tratto: non è più accettabile che non vengano presi provvedimenti salvavita. Ma la novità, che sarà debitamente comunicata, scatterà, come si è detto, solo dopo Euroflora.

Foto da Facebook

