La denuncia del Municipio Ponente: «Spazi pubblicitari per il 25 Aprile negati, ma restano vuoti»

L’assessore municipale Matteo Frulio: «Ci hanno detto che tutti gli spazi erano occupati da pubblicità elettorale e per questo non li avremmo potuti avere per pubblicizzare le iniziative dell’Anpi per la Liberazione, ma, come dimostrano i cartelloni vuoti, non è vero»

«Da qualche anno abbiamo deciso di concentrare in municipio le pratiche per le manifestazioni dedicate al 25 Aprile facendo noi le pratiche per tutte le associazioni – dice Frulio -. Anche quest’anno abbiamo fatto le richieste per le affissioni delle manifestazioni. Gli Uffici Comunali del Matitone ci avevano comunicato che no, anche come Municipio non potevamo affiggere il manifesto istituzionale delle manifestazioni legate al 25 APRILE a Pegli, Pra’ e Voltri perché: non esistono spazi riservati ad eventi istituzionali e tutti gli spazi erano comunque occupati da pubblicità elettorale e privata dal 15 al 25 aprile».

Frulio, così come tanti cittadini che stanno facendo diventare virali in rete le foto dei cartelloni vuoti, senza pubblicità di alcun tipo, si dice stupito e amareggiato. «Vergognatevi! – conclude -Ma nei cortei saremo tantissimi anche senza manifesti!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...