Due rapinatori minorenni fermati dalla Polizia nei giardini di Brignole

Fermo di P.G. per due minorenni autori di una rapina a Quinto. I due avevano ancora addosso la refurtiva

La Polizia di Stato nei pressi della stazione Brignole, ha sottoposto a fermo di P.G. due 17enni autori di una rapina aggravata in concorso, avvenuta il 17 aprile scorso.

I giovani, mostrando un coltello, avevano minacciato altri due minorenni presso la stazione di Quinto, facendosi consegnare uno smartphone, 15 euro, una tracolla e una cintura di marca.

Aiutati dalle telecamere di sorveglianza e dal confronto con profili social individuati con l’aiuto delle vittime, il martedì successivo i due rapinatori sono stati riconosciuti mentre sostavano nei pressi dei giardini di Brignole.

Alla vista dei poliziotti sono fuggiti in direzione San Vincenzo per essere poi intercettati e fermati dagli agenti in viale Sauli.

Condotti in Questura, i malviventi sono stati trovati ancora in possesso di parte del bottino, restituito all’avente diritto.

