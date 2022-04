Tenta furto in casa nel centro storico e viene arrestato in flagrante dalla Polizia

A segnalare che l’uomo stava cercando di forzare, poco prima delle 13, la porta di un appartamento in salita Quattro Canti di San Francesco è stato un vicino

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne nella flagranza del reato di furto in appartamento.

I poliziotti dell’U.P.G.S.P. giunti sul posto, a seguito della chiamata di un cittadino che segnalava un soggetto che stava armeggiando intorno alla porta di un appartamento, varcato il portone dello stabile hanno sentito dei rumori sordi e si sono avvicinati. Hanno trovato la porta d’ingresso visibilmente danneggiata e hanno notato un uomo all’interno che non avvedendosi della loro presenza si muoveva tra le stanze della casa.

In mano teneva un sacchetto contenente attrezzi atti allo scasso. L’uomo, persona pluripregiudicata per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato arrestato e sarà giudicato per rito direttissimo questa mattina.

