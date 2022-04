Il Primo cittadino lo ha annunciato alla “Collezione col Sindaco”, questa mattina, Si tratta di un’area nella zona dalla Sciorba

Sarà un’area grande, di 6 mila metri quadrati che, ha spiegato il Sindaco, dalla quale sarà possibile raggiungere il centro con lo Skymetro.

L’area andrebbe a colmare almeno in parte la cronica mancanza di posteggi per i turisti che usano abitualmente il camper per spostarsi, un turismo a cui la città ha sempre rinunciato.

